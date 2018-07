<span style='text-decoration: underline;'>Grève du SNTMA</span>:<br><span style='color:red;'>Zaalane demeure optimiste et rappelle que les portes du dialogue sont ouvertes</span>

Zaalane demeure optimiste et rappelle que les portes du dialogue sont ouvertes

Grève du SNTMA : Zaalane demeure optimiste et rappelle que les portes du dialogue sont ouvertes

Transport de la communauté algérienne établie à l’étranger Lors de la saison estivale, M. Zaalane a indiqué que la compagnie n’a affrété aucun avion supplémentaire et ce, après des concertations avec ses travailleurs où il a été décidé de se limiter à la flotte actuelle afin de satisfaire la demande existante et de faire avec les moyens du bord.

Le ministre des Travaux publics et des Transports a indiqué que la saison se déroule actuellement dans de bonnes conditions, réitérant, en outre, son appel aux travailleurs de la compagnie à davantage de rationalité afin d’éviter toutes pertes à la compagnie qui constituent également une perte au citoyen et au pays en même temps.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’un montant de l’ordre de 95 milliards de dinars, a été mobilisé durant ces dix dernières années pour désengorger Alger et l’aménagement de son littoral. «Tout au long de ces dix dernières années, la wilaya d’Alger a bénéficié de 95 milliards de dinars pour l’expansion des routes et l’aménagement des côtes», a indiqué le ministre qui a précisé que ce montant n’incluait pas les grands projets et les infrastructures de base réalisés par son secteur.

Le ministre a également évoqué une trentaine de projets dont l’étude a été finalisée mais qui sont toujours en attente pour des raisons financières: «Nous avons 30 projets dans le cadre du plan de la capitale à l’horizon 2035 et dont l’étude a été finalisée. Nous passerons à la phase de la réalisation dès la disponibilité du financement» a-t-il ajouté. Selon le ministre, le plan stratégique pour la capitale, comprend 48 projets en cours de réalisation en coordination avec la wilaya d’Alger dont sept ont été finalisés et mis en service.

Poste frontalier algéro-mauritanien: 9.000 km déjà prêts

Le ministre a indiqué, à propos du poste frontalier Algéro-Mauritanien situé à 75 km de Tindouf, que l’ouverture de cette route aura un impact très positif sur l’économie nationale, notamment en facilitant les transits des transports et des marchandises.

M. Zaalane s’est toutefois abstenu d’annoncer la date de son ouverture, en soulignant que cela ne relève pas de ses prérogatives. Il a certifié par ailleurs, que sur les 16.000 kilomètres de longueur, 9.000 kilomètres de ce projet sont déjà prêts.

Alger: Noreddine Oumessaoud