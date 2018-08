<span style='text-decoration: underline;'>En visite de travail dans la wilaya d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Zaalane insiste sur le bon accueil des passagers</span>

Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a effectué hier, une visite de travail au niveau de la wilaya d’Alger où il s’est rendu à la garde maritime d’Alger et à la gare routière de Kharrouba et ce, pour s’enquérir des conditions d’accueil des voyageurs.

Prenant la parole lors de cette visite, le ministre a mis en exergue les mesures et facilitations adoptées pour accueillir la communauté algérienne dans les meilleures conditions au niveau de la gare maritime d’Alger, telles que le couloir vert réservé aux familles et aux personnes âgées, ainsi que le couloir d’urgence. A noter, que l’opération d’aménagement et d’extension de la gare maritime d’Alger, fait partie du plan de développement de l’entreprise portuaire d’Alger. Cet investissement s’inscrit au budget annuel de l’entreprise sur fonds propres. D’ailleurs, cet aménagement a permis notamment le traitement simultanément de deux cars ferries (arrivée-départ), l’augmentation des capacités du transit des voyageurs et une meilleure fluidité du mouvement des passagers et auto-passagers et aussi une meilleure maîtrise des formalités policières et douanières.

Le ministre a indiqué en outre, que vers la fin de l’année en cours, il est prévu la réception de plus de 500 000 passagers et 200 000 auto-passagers au niveau de la gare maritime d’Alger qui dispose aujourd’hui de quais, enregistrant ainsi une hausse de 27% par rapport à l’année précédente. Au cours des trois dernières années, le trafic des passagers et auto-passagers ayant transité par la gare maritime d’Alger, est en nette progression. En 2017, le nombre de passagers a atteint 263 491 contre 235 365 en 2016 et 184 322 durant l’année 2015. Concernant le nombre d’auto-passagers, il a atteint les 122 979 contre 100 452 en 2016 et 80 517 en 2015. À noter, que le trafic des passagers et auto-passagers pendant la période estivale soit du 15 juin au 15 septembre, représente 50% du trafic annuel. M. Zaalane a rappelé que l’Algérie aura prochainement 5 navires et un affrété et ce, après la réception du navire commandé déjà d’une entreprise chinoise et un autre sera acquis prochainement après un appel d’offres.

Le port d’Alger selon le directeur du groupement des ports d’Algérie (SERPORT), a indiqué que le nombre global des passagers en 2017, est estimé à 722 613 avec une hausse de 36% par rapport à l’année précédente. Il dira encore que les investissements des ports d’Algérie en matière d’équipements durant les 7 dernières années, a atteint les 36 735 milliards de dinars.

Par ailleurs, le ministre s’est rendu dans son dernier point, à la gare routière de Kharrouba où il a écouté les explications des responsables sur le plan de rénovation et de réhabilitation de cette plus grande gare d’Algérie. Ainsi, il dira qu’actuellement, sur les 112 gares routières programmées, 79 gardes routières sont en fonction. Ce qui a permis, selon lui, d’organiser le secteur du Transport routier qui régnait auparavant à travers les différentes wilayas. M. Zaalane a souligné que Sogral réinvestira les gains obtenus à travers les différentes gares qu’elle gère dans d’autres projets. Ainsi, selon lui, l’entreprise ne fera pas appel au Trésor public pour financer ses investissements.

Alger: Noreddine Oumessaoud