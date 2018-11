<span style='text-decoration: underline;'>Inauguration du CTSSTF </span>:<br><span style='color:red;'>Zaalane met l’accent sur la revalorisation du secteur ferroviaire</span>

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane a procédé hier à l’inauguration du «Centre de Test des Systèmes de Signalisation et des Télécommunications Ferroviaires (CTSSTF)», sis au siège d’ESTEL Rail Automation à Alger.

Intervenant en marge d’une conférence de presse organisée lors du lancement du CTSSTF, le ministre a indique que cette coopération entre Siemens et la SNTF a abouti à la formation d’une centaine de cadres algériens. Ce projet, selon lui, est le résultat des efforts consentis depuis 2014. Ce genre d’investissement doit accompagner les grands investissements lancés dans le secteur ferroviaire. «A partir de ce jour, nos jeunes formés en Allemagne peuvent contribuer à la réalisation des tests de fonctionnalité pendant l‘exécution des projets. Le suivi et l’exécution des études qui se faisaient auparavant en Allemagne seront faits prochainement en Algérie, ce qui permettra de procéder aux recherches et analyses de défauts pour résoudre les problèmes éventuels. Ce qui nous permettra d‘économiser du temps et de réduire les surcoûts, précise M. Zaalane. Le ministre a indiqué, par ailleurs, que cette coopération vise la revalorisation du secteur ferroviaire qui a été délaissé pendant la décennie noire.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, S.E. Mme Ulrike Maria Knotz a indiqué que 51 ingénieurs et techniciens ont été formés en Allemagne dont certaines formations ont duré 18 mois, 54 autres cadres de gestion ont été également formés en Allemagne. Pour elle, cette coopération représente un cadre plus large de l’engagement de Siemens en Algérie, présente, rappelle-t-elle en Algérie dans les secteurs de l’énergie, eau et Centre de formation. Elle dira que l’objectif est de développer «ensemble la signalisation et sécurité». Ainsi, la diplomate allemande rappelle l’engagement et la participation de son pays dans la stratégie de l’Algérie dans la diversification de son économie.

Prenant la parole lors de cet événement, le directeur général de la SNTF, Yacine Bendjaballah a estimé que ce Centre est l’unique en Afrique et rentre dans le cadre du processus du transfert du savoir-faire, commencé déjà en 2014. Il consiste selon lui, à la formation des jeunes algériens en Allemagne et à procéder avec le temps au remplacement des experts allemands par des algériens.

Pour le premier responsable de la SNTF, il sera ainsi possible, dans 2 ans, de procéder à l’exportation des services de ce Centre qui sera «la première filiale de la SNTF qui participe à la rentrée de la devise pour le pays».

Ce Centre de Tests est établi comme plate-forme à ESTEL RA pour réaliser des tests de fonctionnalité pendant l‘exécution des projets et pour la formation. Il sera utilisé avec plusieurs objectifs. Il s’agit entre autres, d’effectuer des vérifications sur les études d’exécution réalisées par les Ingénieurs d’études en utilisant des outils de logiciel spécifique afin de porter des corrections éventuelles et de valider ces études avant installation des équipements sur site, ce qui constitue un gain de temps considérable être utilisé à des fins de formation en interne pour le personnel d’ESTEL RA (Ingénieurs d‘études et techniciens d‘installation) ainsi que pour le client dans les domaines d’exploitation (opérateurs SNTF) et d’entretien des équipements STE (Maintenance). Il est également question d’effectuer des tests d’acceptation des études d’exécution avec les clients ainsi que les équipements à installer dans le cadre de la maintenance (lignes en services).

Alger: Noreddine Oumessaoud