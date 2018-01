<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Zakaria Mansouri (ex-MCA) et Abdat Fayçal 2ème et 3ème recrues</span>

Après avoir officialisé avec l’attaquant Youcef Chibane, (29 ans), qui a été cédé par l’ESS au MCO, à titre de prêt, pour seulement six mois, la direction du club d’El Hamri, s’est attachée les services de deux autres éléments, pour une période de 18 mois. Il s’agit du milieu de terrain, Mansouri Zakaria, (ex MCA) et du défenseur axial, Fayçal Abdat, (ex JSK). Ces deux nouvelles recrues ont paraphé leur contrat, hier après-midi, à l’hôtel Eden, en présence du président Belhadj, du manager général, Haddou Moulay et du coach Bououkaz. Le président Baba, s’est montré satisfait, vu que ces deux éléments présentent de bonnes capacités, et peuvent apporter un plus à l’équipe, durant la seconde moitié du championnat.

B. Sadek