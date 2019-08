<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la corruption et restauration de l’autorité de l’Etat</span>:<br><span style='color:red;'>Zeghmati insiste sur le rôle de la Justice</span>

La détermination du ministre ne souffre d’aucune nuance et l’homme a véritablement l’intention de donner à la Justice une position centrale dans l’édifice républicain de l’Etat.

Très impliqué dans la lutte contre la corruption, qui a atteint un point de non retour en Algérie, le ministre de la Justice a mis en avant l’importance de l’Institution qu’il dirige dans le contexte actuel. Il dira à ce propos, lors d’une allocution prononcée à l’occasion de l’installation de la nouvelle présidente du Conseil d’Etat, que le rôle de la Justice consiste prioritairement à restaurer l’autorité de l’Etat. Cela se fera par une lutte implacable contre la corruption contre les détournements de deniers publics, mais également contre l’autre détournement, celui qui a des biens publics «par des décisions émanant de l’administration». La détermination du ministre ne souffre d’aucune nuance et l’homme a véritablement l’intention de donner à la Justice une position centrale dans l’édifice républicain de l’Etat. Cette conviction, le ministre de la Justice la tient d’une analyse du fléau de la corruption en Algérie qui, selon lui, «ne se limite pas au détournement des deniers publics et à l’enrichissement illicite mais s’étend au détournement des biens publics par des décisions émanant de l’administration».

Et le ministre d’ajouter, que les administrations et les services publics «ne sont pas épargnés par ce phénomène qui a terni leur réputation et celle de leurs fonctionnaires». Cette déclaration qui, faut-il le constater, ouvre un nouveau front dans la lutte contre la corruption, donne au ministre l’occasion de souligner le rôle important de la Justice administrative, le Conseil d’Etat en tête, pour lutter contre ce fléau. Un rôle «tout aussi important que celui dévolu aux juridictions ordinaires» a-t-il ajouté.

En plantant ainsi le décor, M.Zeghmati place la barre à un niveau appréciable et amène l’institution judiciaire à se consacrer spécifiquement à faire émerger l’Etat de droit, avec tous ces attributs.

«La Justice est aujourd’hui à la croisée des chemins. Attendue par tous, pouvoir et peuple, elle doit restaurer l’autorité de l’Etat et consacrer les droits des citoyens», note le ministre avec beaucoup de conviction. «La conjoncture difficile que traverse notre pays, fait reposer sur le Conseil d’Etat une énorme responsabilité pour contribuer efficacement à la lutte contre ce phénomène et contre les détournements de biens publics par des procédés frauduleux et des décisions illicites qui en résultent», a estimé M. Zeghmati, appelant cette institution à trancher ces dossiers «conformément à la loi et en toute neutralité, objectivité et indépendance» en vue de récupérer les biens détournés.

La mission ne sera pas de tout repos, mais cela commence par un appel à l’administration qui, à bien suivre le propos du ministre, doit saisir la justice «pour faire annuler les décisions illicites et ainsi mettre un terme aux situations et statuts illégaux qu’elles ont créés».

Le défi est identifié et les acteurs aussi, à savoir l’ensemble des agents de l’Etat doivent contribuer à la lutte contre la corruption. Tout un programme.

Nadera Belkacemi