<span style='text-decoration: underline;'>﻿Grève du Snapo</span>:<br><span style='color:red;'>Zemali rassure les pharmaciens</span>

Présidant hier à Alger les travaux de la «Rencontre nationale des directeurs d’agences de wilaya de la CNAC et des antennes de wilaya de l’ANSEJ», le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Mourad Zemali, a rassuré les pharmaciens qu’aucune décision n’a été prise.

En réponse à une question sur la grève annoncée par le Syndicat national des pharmaciens d’officine (Snapo) annoncé pour le 12 du mois en cours, le ministre a tenu à rassurer les pharmaciens en disant qu’aucune décision n’a été prise pour le moment. Le ministre rappelle que les concertations et les négociations entre les représentants du SNAPO avec ceux de la CNAS et CASNOS, sont en cours. Donc, «je ne vois pas pourquoi ils précipitent l’annonce de la grève», s’interroge le ministre. Il a rappelé que le dialogue est la seule issue pour ce problème.

Un bras de fer oppose le Snapo et les deux organismes de sécurité sociale, la Casnos et la Cnas, depuis plusieurs semaines suite à la décision de ces derniers de supprimer la majoration de la marge bénéficiaire des officines sur la vente des médicaments génériques. Le syndicat affirme que cette mesure affaiblira les pharmaciens d’officine et portera un coup à la production du médicament en Algérie. Initié en 2011, le système de majoration est venu en soutien à la production locale de médicaments et de produits génériques.

Concrètement, le prix final du médicament intègre une majoration de 10% pour chaque produit générique commercialisé et une autre de 10% pour chaque produit fabriqué en Algérie.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que ce regroupement intervient dans des circonstances particulières, marquées par deux évènements majeurs. La contribution des dispositifs publics de promotion de l’emploi, qu’il s’agisse d’emploi salarié ou de la création d’activités par les jeunes promoteurs et les chômeurs promoteurs, le gouvernement orientera ses efforts notamment, vers la poursuite de la modernisation et du renforcement du Service Public d’Emploi et l’amélioration des synergies entre les différents intervenants dans la gestion du marché de l’emploi en favorisant le rapprochement entre l’offre et la demande de travail, rappelle le ministre.

M. Zemali a appelé les présents à cette rencontre, à poursuivre la promotion la création de micro-entreprises créatrices de richesse et d’emploi en les orientant vers la valorisation des potentialités locales d’une part et le développement d’activités à haute composante technologiques d’autre part, renforcer la relation avec les autorités locales en vue de dresser un état des besoins susceptibles d’être pris en charge par le biais des micro entreprises et à veiller à poursuivre les programmes engagés en matière d’amélioration des conditions d’accueil des citoyens à travers une formation appropriée des personnels chargés de l’orientation et de l’accueil. Il est également impératif, insiste le ministre, de consolider la relation et unifier les efforts de l’ANSEJ et de la CNAC en matière de prise en charge des préoccupations des jeunes à travers la mutualisation des moyens des deux organismes notamment en matière de suivi post création des micro entreprises.

Alger: Wahida Oumessaoud