<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Zéro point, des démissions et colère des fans</span>

Au delà des résultats complètement médiocres de la part de l’entraineur, Moez Bouakkaz, rien ne va au sein de la maison de la SSPA/USMBA.

On assiste à des séries de démissions dans la structure administrative de la société sportive. D’abord, l’ex responsable d’Algérie Télécom en retraite, Larbaoui Mustafa qui démissionna de son poste de directeur général de la SSPA/USMBA. Puis, on se dirige vers le même sort pour son successeur, Belamri Abdelkader. Et certaines indiscrétions parlent du retour au poste de DG de Kaddour Benyad. Ce qui explique qu’on se dirige vers la case départ, puisque ce dernier est persona non gratta de la part du milieu sportif belabbésien. Les retraités qui commandent en secret au nom du groupe dit ‘besma’ (ou plutôt chagrin), ont aussi poussé le secrétaire de l’équipe et ancien arbitre Noureddine Lacarne à rendre le tablier surtout après son échec de l’affaire de perte des licences des deux joueurs Achour et Tabti, absents malgré eux, au coup d’envoi du championnat face à l’ESS.

C’est dire que rien n’est en place. Et c’est là le but des retraités qui ont poussé le coach Chérif El Ouazzani vers la porte de la sortie, ainsi que son défenseur, Ben Abderrahmane et le gardien Toual, tous trois auteurs du trophée de la finale, gagnée face à la JSK. D’ailleurs l’ex capitaine Farés Bern Abderrahmane déclara dans un quotidien sportif, qu’un joueur de cru est derrière son départ et il portera le brassard de capitaine.

Aujourd’hui, on sait qui est le nouveau capitaine. Une défense passoire qui encaissa cinq buts en seulement deux matchs.

L’axe central composé de Khali et Mesmoudi est devenu fébrile et critiqué. Puis la mise an banc des remplaçants de l’auteur du doublé en finale de la coupe, le mostagénamois Hamza Belahouel, reste sans explication. Dire qu’on a annoncé recruter entraineur pour le défi continental, alors que le successeur de Chérif El Ouazzani ne récolte que des défaites en vrac. Ce qui suscite la colère des supporters qui ont peur pour l’avenir de leur équipe, toujours sans fond de jeu et en condition physique inférieure à celle de ses adversaires. Une préparation ratée de la part du staff technique et un futur sombre, surtout que le prochain match sera à Tizi-Ouzou contre le JSK locale. Un retraité a écrit un jour dans un quotidien, que la vente des cartes d’abonnement connaissait un engouement sans précédent. Or,la vérité est que le pari de vente des 30.000 cartes, à l’ordre d’un million de centimes, est un échec qu’on avait prédit. On raconte moins de 3.000 cartes seulement vendues dont leurs bénéficiaires sont en colère puisqu’ils n’ont rien trouvé d’avantageux lors du match face à Médéa. L’ironie du sort, Bouakkaz joua deux matchs et zéro point, alors que son prédécesseur CEO, joua avant-hier hier son premier match avec le CRB et sans préparation, gagna un point chez le PAC.