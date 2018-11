<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la pollution marine accidentelle </span>:<br><span style='color:red;'>Zerouati insiste sur la synergie des forces</span>

La ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati a présidé hier, à l’hôtel El Aurassi à Alger, la 5ème réunion portant «mise en œuvre du Plan d’urgence sous régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de la Méditerranée du Sud-Ouest».

Lors de son discours, la ministre a estimé que 30 % de la part du trafic maritime mondial transite en Méditerranée, soit près de 10000 bavures/an. Celle-ci est et restera une route importante pour le transport d’hydrocarbures et de gaz. Par ailleurs, d’importantes quantités d’hydrocarbures sont exportées à partir des ports algériens et tunisiens. Ainsi, en Méditerranée un événement pouvant être à l’origine d’une pollution massive due aux hydrocarbures reste élevé.

Ce risque permanent, souligne Mme. Zerouati, impose aux trois Etats (Algérie, Maroc et Tunisie) une organisation et un état de préparation permettant de faire face à tout événement de pollution. Ceci concerne aussi bien chacun des Etats pris séparément qu’une coopération entre eux. Pour faire face aux accidents pouvant engendrer une pollution par les hydrocarbures qui pourraient survenir sur son territoire, l’Algérie a mis en place son dispositif de lutte contre la pollution marine accidentelle dénommé Tel Bahr. Ce dernier a principalement pour but de développer un système rigoureux de prévention, de détection, de surveillance, de contrôle et de lutte contre les pollutions massives accidentelles de la mer. En tant que dispositif efficace, il tient essentiellement à mobiliser en cas de situations critiques, les moyens humains et matériels requis pour les opérations de lutte anti-pollution. Ce dispositif repose sur l’institution de plans d’urgences suivants ; le plan d’urgence national ; les plans d’urgence régionaux ; les plans d’urgence de wilaya.

Cependant pour tout événement de pollution maritime majeure susceptible d’affecter une autre Partie, il a été mise en place des dispositifs adéquats couronnés par l’adoption, en juin 2005, de l’accord sous-régional entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pour la préparation à la lutte et la lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone du sud-ouest de la Méditerranée, entériné par le décret présidentiel n° 06-302 du 2 septembre 2006, rappelle la ministre qui souligne que ce programme intermaghrébin constitue, un instrument opérationnel important pour la consolidation de la coopération pour la préparation et la lutte coordonnée en cas de pollutions majeures dues aux hydrocarbures qui menacent constamment nos côtes, jusque-là sensibles et fragiles.

A souligner que la mer Méditerranée est l’un des dix hots-pot de biodiversité de la planète. Elle comprend une grande variété d’écosystèmes et de paysages sous-marins avec des taux élevés de diversité végétale, animale et d’espèces endémiques qui sont confrontées à de nombreuses menaces liées aux activités humaines notamment celles liées à la pollution par les hydrocarbures.

Lors de cet évènement, des représentants des 3 pays signataires de l’accord, des représentants du REMPEC, des représentants de l’Accord de RAMOGE «instrument de coopération scientifique, technique, juridique et administratif entre les gouvernements Français, Monégasque et Italien » ont pris part dans le but de présenter son expérience en matière de lutte contre la pollution marine et les membres du comité national Tel Bahr.

Alger: Noreddine Oumessaoud