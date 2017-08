<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2018 (qualifications/ Gr.B- 3eme journée) | Zambie - Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Zetchi mise sur une victoire à Lusaka</span>

Le président de la fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi a affirmé vendredi qu’il misait sur une victoire le 2 septembre prochain face à la Zambie à Lusaka, dans le cadre de la 3e journée (Gr.B) des qualifications de la Coupe du monde 2018, pour espérer voir les Verts se relancer dans la course à la qualification.

«Une victoire à Lusaka pourrait nous relancer dans la course à la qualification, mais notre destin n’est pas entre nos mains. La mission est certes difficile mais l’espoir demeure», a affirmé le premier responsable de la FAF sur les ondes de la radio nationale.

Au terme de la 2e journée (Gr.B), l’Algérie pointe à la 3e place en compagnie de la Zambie avec un seul point chacun au classement derrière le Nigeria (6 pts) et le Cameroun (2 pts). Tenus en échec à domicile d’entrée par le Cameroun (1-1), les Verts se sont inclinés ensuite à Uyo face au Nigeria (3-1) sous la houlette de l’ancien sélectionneur le Belge Georges Leekens, limogé à l’issue de l’élimination de la sélection dès le premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2017. il avait été remplacé par l’Espagnol Lucas Alcaraz. «Nous avons hérité d’une situation difficile dans ces qualifications. Nous allons tout faire pour redresser la barre et pourquoi pas se repositionner en vue d’une éventuelle qualification pour le mondial», a-t-il ajouté. Zetchi, élu le 20 mars dernier à la tête de la FAF en remplacement de Mohamed Raouraoua, a souligné que l’équipe nationale «débutera son stage le lundi 28 août alors que le départ à Lusaka se fera le jeudi 31 août à bord d’un vol spécial, soit à deux jours de la rencontre.

Le retour se fera juste après la fin du match». L’Algérie accueillera les «Chipolopolo» le mardi 5 septembre au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45) pour le compte de la 4e journée des qualifications. La liste des joueurs retenus pour cette double confrontation face à la Zambie «sera dévoilée samedi en présence de trois joueurs évoluant en champion local», précise Zetchi.