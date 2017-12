<span style='text-decoration: underline;'>Ligues 1 et 2 de football </span>:<br><span style='color:red;'>Zetchi «satisfait» de l’arbitrage lors la phase aller </span>

Le président de la fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi s’est dit «satisfait» de l’arbitrage lors de la phase aller des championnats des Ligues 1 et 2, soulignant la nécessité de maintenir cette dynamique jusqu’à la fin de la saison.

«Je suis entièrement satisfait de l’arbitrage lors de la phase aller. Cela fait longtemps que nous n’avons pas vécu un tel rendement de nos arbitres. Nous devons continuer dans cette dynamique jusqu’à fin de la saison. J’exhorte les arbitres à faire preuve d’un maximum de vigilance et de concentration lors de la phase retour, décisive pour le sacre, l’accession et la rétrogradation, de manière à rendre les décisions arbitrales justes et incontestables», a affirmé Zetchi, en marge d’un séminaire organisé au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa pour l’évaluation de l’arbitrage lors de la première partie de l’exercice. Les arbitres concernés ont été répartie en deux groupes, le premier du 20 au 22 décembre et le second groupe du 22 au 24 décembre 2017. Organisé par la Commission fédérale d’arbitrage, présidée par Mohamed Ghouti, membre du Bureau fédéral, ce séminaire «est destiné à évaluer le rendement des arbitres durant la phase retour des championnats professionnels et à leur faire passer le test physique de mi-saison, comme le stipule la réglementation», souligne la FAF sur son site officiel. En marge de ce séminaire, le président de la FAF a procédé à la remise des badges FIFA aux arbitres internationaux.