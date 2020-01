<span style='text-decoration: underline;'>Real Madrid</span>:<br><span style='color:red;'>Zidane «désolé» pour Valverde après son éviction</span>

Licencié lundi par le FC Barcelone, Ernesto Valverde a reçu ce vendredi le soutien de Zinedine Zidane en conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid s’est dit «désolé» pour son confrère espagnol.

Une réaction très classe. Invité à donner son avis sur l’éviction d’Ernesto Valverde ce vendredi en conférence de presse, Zinedine Zidane a adressé un message chaleureux à l’ancien entraîneur du FC Barcelone.

«Je suis désolé pour lui, ce n’est pas une situation agréable. J’ai un énorme respect pour lui, c’est un très bon entraîneur. Chaque club a ses objectifs. C’est comme ça dans les grands clubs, ça ne changera pas. Si je perds deux matchs, on me critiquera comme il y a un mois et demi. Ce que j’essaie de faire, c’est toujours de me donner à 100%. C’est la même chose pour les entraîneurs du Barça. Je suis vraiment désolé pour Valverde», a déclaré Zidane, qui s’est montré moins bavard au moment de commenter la nomination de Quique Setién. «Je m’attends toujours à un Barça compétitif. Ça ne changera pas. Ils feront leur travail et nous le nôtre», a simplement souligné le coach du Real Madrid.

Il avait pris sa défense l’an dernier

Respectueux du travail accompli et des trophées décrochés par Valverde durant son passage sur le banc blaugrana, Zidane avait déjà pris sa défense en mai dernier lorsqu’il s’était retrouvé sur la sellette après l’élimination du Barça en Ligue des champions. «Ce qu’il a fait jusqu’à présent, il l’a fait de manière phénoménale. Ce n’est pas à moi de dire si les critiques sont injustes ou non. Il sait comment ça se passe dans ce métier. Mais on ne peut pas mettre en doute tout ce qu’il a accompli, tout le travail fourni», avait alors déclaré Zidane au sujet de son homologue espagnol, qui a permis au Barça de remporter deux titres de champion d’Espagne, une Coupe d’Espagne et une Supercoupe d’Espagne.