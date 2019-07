<span style='text-decoration: underline;'>Meilleur au golf qu’en espagnol</span>:<br><span style='color:red;'>Zidane et Bale brouillés à cause du golf ?</span>

Zidane et Bale brouillés à cause du golf ?

Meilleur au golf qu’en espagnol : Zidane et Bale brouillés à cause du golf ?

Las du peu d’investissement de Gareth Bale au Real Madrid, Zinédine Zidane serait surtout exaspéré de la passion dévorante du Gallois pour le golf.

Entre Zinédine Zidane et Gareth Bale, le divorce est bel et bien consommé. Depuis plusieurs semaines, l’entraineur français ne cache plus son agacement envers l’ailier de 30 ans jusqu’a réclamer son départ publiquement. Son visage souriant lors de l’humiliation subie par le Real Madrid contre l’Atlético en amical (3-7) n’a pas arrangé son cas. Mais, au fait, d’où vient cette brouille entre l’ancien numéro 10 de l’équipe de France et l’international gallois ? Le Journal du Dimanche livre une explication pour le moins étonnante.

Passionné de golf, le Gallois passerait trop de temps sur les parcours des alentours de Madrid plutôt qu’au centre d’entrainement Valdebebas au goût de Zidane, avance le JDD. Une passion voire une obsession qui nuirait au rendement de Bale sur les terrains. Ce dernier serait plus préoccupé à travailler son swing et son putt qu’à améliorer son niveau d’espagnol et bien récupérer entre les séances, toujours selon le JDD. Depuis mars et son retour aux affaires, “Zizou constate que le handicap du Gallois a plus progressé que sa maîtrise de l’espagnol”, écrit l’hebdomadaire.