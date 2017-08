<span style='text-decoration: underline;'>Real Madrid</span>:<br><span style='color:red;'>Zidane prolonge son contrat de 3 ans</span>

Au lendemain de la prolongation d’Isco et de son énorme clause libératoire, c’est au tour de l’entraineur du Real Madrid de prolonger son contrat. Si rien n’a encoré été annoncé par le club espagnol, une source proche du club a affirmé au média espagnol As, que Zidane avait prolongé de trois années son contrat.

«Comme c’est le cas avec Isco, le club attend le bon moment pour faire une annonce publique, mais c’est officiel et depuis le moment où Zidane a accepté son nouveau contrat. Zidane est heureux que son renouvellement soit finalement de trois ans et pas deux, et il apprécie la confiance que le président a placée en lui», a expliqué la source.

Concernant les détails financiers, Zinédine Zidane doublerait presque son salaire, passant de 4,5 millions d’euros par an à environ 8 millions. As explique tout de même qu’une partie de cette somme serait reversée en tant que bonus, en fonction des performances du club.

Au sujet des performances, ZZ s’inscrit dans le top 4 des entraineurs les plus titré du Real Madrid, en seulement deux saison à la tête de l’équipe. L’ancien champion du monde a rapporté six trophées dans l’amoire du club, dont deux Ligue des Champions.