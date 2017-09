<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 française | Le Havre AC</span>:<br><span style='color:red;'>Zinedine Ferhat élu meilleur joueur du mois d’août</span>

L’attaquant international algérien du Havre AC, Zinedine Ferhat a été élu meilleur joueur du Championnat de Ligue 2 française de football pour le mois d’août écoulé, suivant les résultats du suffrage dévoilés lundi soir par les organisateurs. L’ancien N7 de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne), auteur d’un but et cinq passes décisives le mois dernier, a remporté 51% des voix prononcées dans ce vote, devançant ainsi le meneur de jeu du FC Sochaux, Florian Martin (27%), et l’attaquant du FC Lorient Denis Bouanga (21%). En sélection nationale d’Algérie, Ferhat (24 ans) n’avait pas pris part à la double confrontation contre la Zambie (3-1, 0-1) pour le compte de la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Mais il devrait figurer dans le groupe appelé à défier le Cameroun, en octobre prochain à Yaoundé, pour le compte de la 5e journée. Dans le palier supérieur, c’est l’attaquant international colombien de l’AS Monaco, Radamel Falcao qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 française pour le mois d’août. «El Tigre» s’est emparé de cette distinction grâce à son incroyable réussite en ce début de saison, puisqu’il a inscrit neuf buts en six matchs pour les champions de France en titre.