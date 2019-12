<span style='text-decoration: underline;'>Espagne </span>:<br><span style='color:red;'>Zinédine Zidane encense l’entraîneur Pep Guardiola  </span>

L’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a encensé son homologue de Manchester City Pep Guardiola, le qualifiant de «meilleur entraîneur du monde», samedi en conférence de presse avant le match de championnat des Madrilènes contre l’Athletic Bilbao, dimanche (21h00).

«Ce sera spécial pour moi de jouer contre lui. J’ai joué de nombreuses fois contre lui. Je le respectais beaucoup comme joueur, et maintenant comme entraîneur. C’est le meilleur entraîneur du monde», a indiqué Zidane à propos du coach de Man. City, adversaire du Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions le 26 février et le 17 mars prochains. «Il l’a prouvé pendant toute sa carrière d’entraîneur, et évidemment que cela me réjouit de me confronter à lui. Nous sommes tous ravis de jouer un match contre son équipe», a ajouté l’ex international français qui a remporté trois C1 en tant qu’entraîneur contre deux pour son futur adversaire. Au lendemain du tirage au sort des 8es de finale de la compétition, Guardiola avait tenu des propos élogieux envers son homologue du Real Madrid. «J’ai rêvé, en tant que joueur de football, de jouer avec lui. Finalement, ce n’est pas arrivé», a confié Guardiola en conférence de presse mardi. «Je n’ai pas beaucoup parlé avec lui, peut-être trois ou quatre fois. C’est une personne incroyable, qui sait gérer la pression. Je l’admire, et c’est vraiment bien d’avoir ce genre de personnes dans le monde du football. Ce sera un plaisir de le revoir», a enchaîné l’ancien technicien du Barça, sans tarir d’éloges. Par ailleurs, Zinédine Zidane n’a pas donné de date de retour pour James Rodriguez (victime d’une entorse du ligament d’un genou avec sa sélection mi-novembre), et a seulement indiqué que le Colombien «travaille bien, petit à petit», et qu’il se trouve bien «dans un processus de retour». Avant la trêve de Noël, le Real Madrid disputera son dernier match de 2019 dimanche soir à 21h00 (heures algériennes) en clôture de la 18e journée de Liga contre l’Athletic Bilbao à Santiago-Bernabeu.