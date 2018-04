<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une: 27ème journée | USM Bel-Abbès 1 - USM Harrach 0</span>:<br><span style='color:red;'>Zouari libère les siens</span>

C’est un ouf de soulagement qu’avaient poussé les gars de la Mekerra suite à cette courte, mais précieuse victoire face à l’USM Harrach.

Après donc les trois revers consécutifs en championnat dont deux à domicile, la dernière victoire des camarades du capitaine Ben Abderrahmane, remonte il y a plus d’un mois, c’est-à-dire le 15 mars. Dès le coup d’envoi, les protégés de Chérif El Ouazzani ont montré leur motivation et c’est Zouari qui alluma la première mèche dès la quatrième minute de jeu d’un coup franc qui butte sur la transversale qui sauva les visiteurs. Puis, seize minutes plus tard, Belahouel tenta un joli lob au dessus du portier Belhani et sauvetage du défenseur Mazari. La domination des locaux continua avec la tête de Ben Abderrahmane sur la transversale (26’). Belahouel buta encore sur le cadre à trois minutes de repos. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Lamara durcissent la pression jusqu’à la soixante-deuxième minute, synonyme du but salvateur. C’est le milieu Zouari qui se chargea d’une balle arrêtée et cette fois, le cuir se logea dans les filets de Belhani, libérant ainsi les supporters locaux, à une semaine de la finale de la coupe d’Algérie. Grâce à cette précieuse victoire, l’USMBA sort de la zone des turbulences avec 32 points dans son compteur et remonte de la 13ème à la 10ème place. A signaler le retour de l’attaquant de cru qui manqua beaucoup à son équipe après une blessure qui l’a éloigné trois mois des terrains, Belhocini qui remplaça Bounoua à la 61ème minute. Un bon signe avant le rendez-vous du 1er mai prochain.