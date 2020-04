<span style='text-decoration: underline;'>OM</span>:<br><span style='color:red;'>Zubizarreta annonce un mercato plus calme</span>

Deuxième de Ligue 1, l’Olympi que de Marseille va selon toute vraisemblance retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, suite à l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020.

Sportivement, l’OM fait partie des gagnants, mais financièrement, le club phocéen déjà dans le collimateur dans le fairplay financier, va devoir faire encore plus attention avec des recettes en mois qu’à l’habitude. Dans un entretien accordé à Radio Catalunya, Andoni Zubizarreta s’est montré pessimiste concernant le mercato estival de l’OM suite aux difficultés financières du club renforcées par l’arrêt de la saison et la pandémie de Coronavirus. «C’est un coup financier à tous les niveaux, et qui touche tout le monde de façon générale. On verra comment on pourra gérer ça. C’est difficile de commencer à parler de prévisions pour le mercato, quand tout est arrêté. Personne ne sait comment ça va se passer pour le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par exemple, nous ne toucherons pas tous nos droits TV. Ça aura de l’influence et ce sera une situation où il y aura moins d’argent. On ne doit pas s’attendre à un monde du football qui va vers le haut, mais à un monde du football qui va vers le bas financièrement parlant», a indiqué l’Espagnol.

«Qualifié pour la C1 ? On ne sait pas»

Le directeur sportif a réagi à la fin de la saison prématurée, et n’a pas de confirmation sur la présence de l’OM en Ligue des champions : «C’était dans les possibilités, nous verrons comment cela se traduit. Il est temps de réfléchir au retour. Nous avons rendez-vous en septembre et nous verrons comment nous nous organiserons. La Ligue des champions ? On ne sait pas. On sait ce qu’à dit l’UEFA sur la date maximum pour finir. Le classement a été respecté lors de l’arrêt des compétitions amateurs. L’UEFA pense la même chose mais la LFP devra décider’’. Andoni Zubizarreta a évoqué la baisse des salaires au club : «Tous les joueurs sont au chômage partiel avec 25/ 28% de leurs salaires en moins. La situation a changé à nouveau donc on va voir comment ça se passe maintenant. On parle beaucoup du football mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent autour. Des personnes qui ne gagnent pas des fortunes. Pour maintenir nos économies il faut être solidaires avec ceux qui sont à nos côtés. Je pense que c’est un devoir de citoyen. Je n’aime pas que cela se sache (les gestes envers les autres) mais c’est ce qui doit être fait dans une situation comme celle-ci’’. Il y a quelques jours, La Provence indiquait que le directeur sportif de l’OM et Jacques-Henri Eyraud allaient compenser personnellement la perte de salaire de 80 employés de l’Olympique de Marseille qui touchent moins de 2300 euros bruts par mois. Nul doute que l’OM espèrera forcément un geste de la part de ses joueurs, mais la qualification en Ligue des champions devrait faire du bien aux finances du club phocéen dans les prochains mois.