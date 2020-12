<span style='text-decoration: underline;'>Dédiés aux habitants des bâtiments dits «Taliane»</span>:<br><span style='color:red;'>1.201 logements publics locatifs seront réceptionnés au cours du premier trimestre 2021</span>

Pas moins de 1.201 logements publics locatifs implantés au niveau du site «la pépinière» dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) devraient être réceptionnés au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine 2021, a-t-on appris vendredi auprès du directeur local du logement.

Le projet, dédié aux habitants des bâtiments dits «Taliane» (Hai Essadikia) et confié à deux entreprises, accuse un retard pour diverses raisons, a indiqué à l’APS, Yacine Khoukhi.

A l’arrêt depuis quelque temps, les travaux ont repris par l’une des deux entreprises réalisatrices, a précisé la même source, soulignant que si cette situation perdure des mesures coercitives seront prises à l’encontre de la société défaillante. Il a ajouté qu’un nouveau calendrier a été établi avec la première entreprise, pour accélérer la cadence des travaux, notamment en ce qui concerne l’aménagement extérieur du site, pour livrer le projet dans les délais fixés.

Il a, en outre, estimé que si les deux entreprises honorent leurs engagements, le projet sera réceptionné au plus tard au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine. Le même responsable a fait savoir, au passage, qu’une grande partie des travaux du projet qui comporte également deux écoles primaires, un CEM, un Lycée, et une mosquée, a été achevée.

Le wali d’Oran, Massaoud Djari, a donné des instructions, lors d’une visite d’inspection sur les lieux, aux services chargées de suivre ce projet pour veiller à la bonne marche des chantiers.

Il a également ordonné le démarrage immédiat des travaux d’aménagement externe du lot 529/1201, avec la nécessité de rattraper les retards enregistrés pour achever le projet dans les meilleurs délais.