Plus de 2500 hectares de végétation, toutes essences confondues, et 300 hectares d’arbres fruitiers, notamment des oliviers et des figuiers, ont brûlé depuis le début du mois de juin (coïncidant avec le début de la saison estivale) à Bejaia, selon un bilan de la protection civile, établi, au 31 juillet.

Pas moins de 700 feux ont été déplorés durant ce laps de temps, nécessitant pour leur extinction, des moyens inhabituels, a-t-on précisé, indiquant que pour ce faire, il a fallu engager les effectifs de toutes les unités implantées sur le territoire de la wilaya, trois colonnes mobiles dont une dépêchée depuis Bordj-Bou-Arredj, et la mise en action de moyens héliportés, notamment deux hélicoptères mobilisés en quasi permanence par le groupement aérien de la protection civile d’Alger ainsi que l’envoi sur les lieux des sinistres plus de 1.000 engins d’extinctions. C’est dire l’ampleur et l’intensité des feux, dont certains à l’instar de ceux de Fenaia, imaarathene, Adekar, Akfadou et Toudja, ont été aussi dévastateurs que spectaculaires.

A Toudja, les flammes, après avoir calciné la végétation ont failli brûler tout un village, celui de Bouhatem, sauvé in extrémis, dimanche en fin de journée, grâce à l’action aérienne remarquables des pilotes de la protection civile.

Les secours terrestres, ont eu toutes les peines à accéder sur ce site montagneux fortement accidenté et qui ont dû se maintenir à une distance mesurée face au feu, qui dans sa progression à furieusement tout carbonisé.

En fin de l’opération, les riverains par centaines et les secouristes ont dû lâcher un grand ouf de soulagement, et faire montre de leur grande émotion, en allant enlacer de bonheurs tous les soldats du feu, suintant de sueurs et de suies. Ces dernières 48 heures, ce sont près de 60 départs de feu qui ont été enregistrés et des centaines d’hectares brûlés.

Et ce lundi n’a pas dérogé à la triste en apportant son lot de détresse à la flore et à l’environnement de la wilaya. Plus de 11 feux importants, plus de deux hectares de dégâts, ont en effet éclos, n’épargnant aucun massif.