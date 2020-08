<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile de Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>1.268 hectares ravagés par les feux dont 1.200 à la forêt de Bouitas</span>

Selon un bilan récemment dressé conjointement avec les services des forêts et ceux de la protection civile de Sidi Bel Abbés, on compte 1.268 hectares de végétations ravagées par les feux et cela, depuis le premier jour du mois de juin passé.

Il y a eu d’abord 13 foyers d’incendies qui ont détruit 68 hectares de végétation ainsi que 21 incendies qui ont ravagé près de 124 hectares de broussailles. Concernant les produits agricoles, on cite une dizaine d’hectares de blé partis en fumée, sept incendies ravageant le nombre de 4.753 bottes de foin et 60 arbres fruitiers brûlés. Mais le fait qui a marqué ces deux mois et demi de la saison estivale caractérisée par une canicule record enregistrée durant le mois d’août, est l’incendie qui s’est déclaré samedi passé dans la forêt de Bouitas au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbés à travers les trois communes de Ténira, Téghalimet et Oued Sefioune.

Un vaste incendie qui a détruit 1.200 hectares de végétations pendant quatre jours avant d’être éteint par les sapeurs pompiers.

M.Bekkar