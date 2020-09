<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>1.365 logements distribués et 1.300 autres en attente pour ce mois</span>

Les récents déménagements des familles vers des habita tions plus décentes n’ont pas fait que des heureux mais des mécontentements ont éclaté ici et là.

La semaine passé (lundi), des mécontents ont investi les rues et ont observé un sit-in au niveau de deux principales routes nationales, la RN 13 reliant Sidi Bel Abbés à Oran près de Sidi Brahim et la RN 7 près de Tilmouni. Les automobilistes effectuaient un long détour pour regagner ou quitter la Mekerra en allant vers la commune de Belarbi, sise à une quinzaine de kilomètres au sud-est de SBA. La raison de cette colère de certaines familles était les distributions de logements sociaux pour les familles qui habitaient les caves de bâtiments et des taudis dans des bidonvilles. Le total des logements distribués il y a quelques jours, remonte à 1.365 unités pour les 1.365 familles vivant dans seize bidonvilles. Les nombreuses statistiques ont révélé que le nombre de familles augmente avec le temps, 266 contre 295 en quelques mois au niveau de la ferme Abdessamed par exemple. On compte donc les opérations de relogement de 60 familles de la ferme Tahar (Sakiya Hamra), 40 autres familles de la ferme Belamri route de Télagh, ou encore les 82 familles de la ferme Si Salah près de la rocade sud. Entre autre, les autorités locales de Sidi Bel Abbés annoncent un second quota de 1.300 logements sociaux qui seront très vraisemblablement distribués mi septembre prochain. Ces 1.300 logements sociaux ne vont pas répondre au nombre colossal de 25.000 dossiers déposés entre l’année 1998 et 2010. Dans le cadre des logements payants, on cite près de 500 unités formule LPA et 146 autres unités pour les futurs bénéficiaires qui ont vu leurs noms écartés suite à des erreurs commises dans le passé.

M. Bekkar