<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>1.660 logements AADL sur les 9.140 unités bientôt réceptionnés</span>

C’est un lot de 1.660 logements de formule AADL qui sera livré d’ici quelques jours en ce début du mois de juillet en cours, selon la cellule de communication de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Il s’agit de la dernière tranche du projet de 1.500 logements du boulevard dit Excellence (Al Maqam) et le reste, les 1.200 unités AADL sises au niveau de la rocade nord, route de Téssala. Ces 1.660 unités logements AADL s’ajoutent aux 3.340 déjà distribués à leurs bénéficiaires. D’autre part, on annonce un autre quota de 2.900 logements AADL en cours de réalisation, dont 900 à Mostefa Ben Brahim d’un taux de construction dépassant les 70% et deux tranches de 1.000 unités chacune au niveau de la rocade nord-ouest, alors qu’un future projet de 1.240 logements est en cours d’étude.

M.Bekkar