<span style='text-decoration: underline;'>Médicaments anticancéreux</span>:<br><span style='color:red;'>10.000 flacons de Méthotrexate de Saïdal à la PCH</span>

Le Groupe pharmaceutique Saïdal a fait un don de 10.000 flacons de Méthotrexate, produit utilisé dans le traitement des cancers, à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

En effet, Saïdal a négocié avec l’entreprise coréo-indonésienne spécialisée dans la production de produits anticancéreux «CKD Otto Pharma», et ce, afin de «pallier aux ruptures des produits anticancéreux au niveau des hôpitaux algériens», a indiqué hier Saïdal dans un communiqué. Saïdal et CKD Otto Pharm ont signé le 17 décembre 2020 un protocole d’accord de partenariat et de coopération dans le domaine de la fabrication de produits oncologiques pour la chimiothérapie conventionnelle, a-t-on rappelé de même source.

Dans le cadre de cet accord, Saïdal a entamé la production et le stockage d’une gamme de produits utilisés dans le traitement de différents types de cancers, a indiqué le communiqué, soulignant que «cette étape sera suivie par un accompagnement et un transfert de technologie afin de passer à la fabrication de ces molécules localement en full process». A rappeler que le marché national a connu, il y a quelques mois, une grosse rupture des stocks de médicaments, notamment le Méthotrexate haute dose, l’Aracytine indiqué pour la prise en charge des enfants cancéreux, l’Asparaginase, un produit de biotechnologie. Ces médicaments sont indiqués dans le traitement des leucémies, tumeurs du cerveau, cancer des os et les lymphomes chez les enfants.

Dans ce sens, l’Algérie enregistre annuellement près de 50.000 nouveaux cas de cancer tous types confondus, selon les données du registre national des cancers relevant de l’Institut national de la santé publique (INSP).

Parmi les types de cancers les plus répandus dans la société, le registre national cite le cancer colorectal, du poumon, de la prostate, de la vessie et de l’appareil digestif chez les hommes.

Ensuite, le cancer du sein, le cancer colorectal, de la glande thyroïde et du col de l’utérus chez les femmes. Le cancer du tube digestif reste généralement le prédominant au niveau national chez les deux sexes. Afin de résoudre ce problème de pénuries aux conséquences catastrophiques, le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, avait déjà donné des instructions «urgentes» afin de mettre en place de nouvelles bases règlementaires visant à encourager l’industrie locale, accélérer l’enregistrement des médicaments pouvant réduire la facture d’importation et opter pour l’utilisation de médicaments innovants.

Noreddine Oumessaoud