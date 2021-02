<span style='text-decoration: underline;'>L’EHU communique son bilan annuel</span>:<br><span style='color:red;'>10.789 interventions chirurgicales effectuées en 2020</span>

L’établissement hospitalier universitaire d’Oran EHU a communiqué, hier, son bilan annuel de l’année écoulé.

10.789 interventions chirurgicales ont étés réalisées durant cette période. Le nombre des malades admis a atteint 7906 pour 39480 journées d’hospitalisation. Concernant l’activité du service de gynécologie obstétrique, 23168 consultations ont étés réalisées et 2895 accouchements par voie basse ainsi que 2684 césariennes. Durant la même période, 12183 séances de chimiothérapie ont été réalisées pour 3165 malades. La chimiothérapie (appelée aussi chimio) est un traitement du cancer, qui repose sur l’utilisation de médicaments.

Elle vise à éliminer les cellules cancéreuses quel que soit l’endroit où elles se trouvent dans le corps. Y compris celles qui n’ont pas été repérées par les examens d’imagerie. La chimiothérapie agit soit en les détruisant directement, soit en les empêchant de se multiplier. La chimiothérapie agit par voie générale. On parle aussi de traitement systémique. Concernant le nombre de consultations spécialisées, 91548 ont été effectués au niveau des services médicaux et 123701 dans les services chirurgicaux.

Notons qu’en 2020, 79547 examens d’imagerie médicale ont été réalisés à l’EHU ainsi que 927135 examens biologiques. Pour rappel, L’établissement hospitalier et universitaire d’Oran projette d’acquérir cette année de nouveaux matériels notamment des équipements liés à la chirurgie laparoscopie, en vue de développer cette discipline qui reste le point fort de notre hôpital, qui envisage d’une manière déterminée à généraliser cette discipline dans toutes les activités de la chirurgie en particulier la gynécologie obstétrique et l’Urologie.

De ce fait l’EHU d’Oran prévoit d’acquérir des colonnes de Coeliochirurgie, effectuer la construction de 05 salles opératoires ainsi que le renouvellement des moyens d’éclairage des salles opératoires et les tables d’opération. En outre, le service de neurochirurgie de l’EHU d’Oran sera doté d’un appareil de neuronavigation pour permettre de développer la neurochirurgie et d’aller sur des opérations pointues. D’autres équipements seront aussi acquis, à l’instar de nouveau gamma caméra pour la médecine nucléaire, des respirateurs, et des moyens de réanimation appropriés pour développer l’anesthésie-réanimation pédiatrique.

Fethi Mohamed