<span style='text-decoration: underline;'>Préjudice estimé à 50 milliards de centimes Dilapidation de deniers publics et signature de marché douteux</span>:<br><span style='color:red;'>10 ans de prison ferme requis contre l’ex-DG du CHUO</span>

Une peine de 10 ans de prison ferme a été requise par le parquet contre l’ex-directeur générale du centre hospitalier universitaire d’Oran et cela pour dilapidation de derniers publics, abus de pouvoir, ainsi que signature de marchés douteux en médicaments et produits pharmaceutiques chirurgicales médicales.

La même peine a été requise contre un fournisseur, ainsi que deux autres accusés demeurant en fuite dont l’ex-coordinateur principal de la pharmacie centrale de l’hôpital. Tandis qu’une peine de 3 ans de prison ferme a été requise par le représentant du ministère public à l’encontre de huit autres suspects, dont des fournisseurs et l’ex-chef de bureau de marchés publics de l’hôpital.

Le dénommé B.A.B.H âgé de 64 ans et placé sous mandat de dépôt depuis 9 mois a comparu en fin de semaine devant le tribunal correctionnel de la Cité Djamel pour répondre des chefs d’inculpation de détournement et dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir, octroi d’indus avantages et signature de marchés publics douteux. Le procès s’est déroulé à une heure tardive de la nuit via la technique de visio conférence. En effet, les faits de cette genèse remontent à la date du 28 avril 2016, quand une ex fonctionnaire de la pharmacie s’est présentée à la brigade économique et financière relevant de la sûreté de wilaya pour dénoncer des dépassement au niveau du bureau de marchés publics, d’achat de produits pharmaceutiques, chirurgicales et médicales.

L’enquête diligentée par les policiers a révélé un dysfonctionnement dans la gestion de la pharmacie centrale du CHU d’Oran, des surfacturations. Il s’est avéré ainsi que les gestionnaires de la pharmacie centrale subissaient la pression de l’ex-directeur, au sujet de signatures de marchés avec des fournisseurs classés «privilégiés».

L’enquête a révélé ainsi une grande différence entre les besoins de la pharmacie centrale et les cahiers de charges. On estime le préjudice à 50 milliards de centimes. Interrogé par le tribunal, l’ancien DG a nié en bloc les charges retenues contre lui: «J’ai géré l’hôpital monsieur le président, pendant quatre ans, en respectant la loi».

Le détenu a également nié avoir déjà vu les fournisseurs appelés à la barre ce soir-là. Quant aux fournisseurs, ils ont déclaré avoir respecté le cahier de charges mais ils étaient surpris de changements et erreurs répétitifs. «Ce qui laisse l’occasion à l’attribution de marchés à des fournisseurs privilégiés», selon les déclarations d’un témoin. L’un des fournisseurs accusé a confirmé au tribunal qu’il n’a pas été payé depuis cinq ans à nos jours «Je n’ai pris aucun sou, monsieur le président, j’ai fourni l’hôpital pendant 5 ans, et à chaque fois que je demande mon argent, j’entends la même phrase, «pas de budget», je me demande ce que je fais là, alors que moi-même je suis victime !» a conclu le fournisseur accusé.

Pour rappel, l’ex-directeur général qui a géré le CHU d’Oran entre 2013 et 2017 a été auditionné en décembre 2019 par le juge instructeur dans une autre affaire liée à l’attribution de marchés en violation du code des marchés publics. Il est également accusé d’avoir privilégié des entreprises de construction qui lui étaient proches, dans l’attribution de contrats portant sur des travaux de rénovation d’aménagement et de réfection de l’hôpital Dr Benzerdjeb, ce qui, d’après une enquête de la gendarmerie nationale menée en 2017, leur aurait permis d’engranger des milliards de centimes au détriment d’entreprises plus compétitives. Signalons que la perquisition effectué par la brigade économique et financière au domicile de l’ex- DG à Sidi Bel Abbès a permis la saisie d’une voiture de marque BMW, des bijoux de valeur, un chèque à blanc appartenant à une SARL de vente et maintenance matériel et instrumentation, des actes de biens immobiliers, permis de construction de bâtiment, ainsi que des bons de commandes et outil informatique. Après la plaidoirie de la défense, le tribunal a décidé de reporter le verdict à la date du 22 septembre.

Hiba. B