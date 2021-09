<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>10 millions de personnes vaccinées sur un total de 20 millions ciblées</span>

10 millions de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en Algérie sur un total de 20 millions des catégories ciblées. C’est ce qu’a annoncé jeudi dernier le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

La vaste campagne de vaccination, lancée depuis le 4 septembre dernier, avec la mobilisation des représentants de plusieurs secteurs, a pu accélérer la cadence. Intervenant lors d’une réunion avec les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi et de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, le Pr Benbouzid a affirmé que « 50% des catégories concernées par la vaccination contre le covid-19 ont bénéficié de cette campagne, soit près de 10 millions de personnes sur un total de 20 millions d’habitants».

Profitant de cette occasion, le ministre a réitéré son appel aux citoyens pour se diriger vers les centres de vaccination et éviter ainsi le spectre de la quatrième vague de la pandémie. Il a précisé que la vaccination est «l’unique moyen efficace pour endiguer la propagation du virus et éviter une 4e vague». Pour ce qui est de la vaccination dans les différents secteurs, le Pr Benbouzid a fait savoir que chaque secteur a défini un programme pour prendre part à la campagne de vaccination. Ainsi, devant les ministres des secteurs concernés par la rentrée sociale et de formation pour l’évaluation de la campagne de vaccination au niveau de chaque secteur, le Pr Benbouzid a indiqué que «dans le cadre de la solidarité gouvernementale et le renforcement de la campagne nationale de vaccination, chaque secteur avait entamé cette campagne selon un calendrier défini», rappelant le nombre de cas en baisse ces dernières semaines.

Le premier responsable du secteur de la santé a indiqué que les citoyens dans les différents secteurs doivent être invités à se faire vacciner tant que les doses des différents vaccins sont disponibles, précisant que la vaccination permettra d’éviter la 4ème vague de la pandémie. Il a ainsi appelé tous les secteurs à «inviter toutes les personnes à se faire vacciner au vu de la disponibilité des vaccins au niveau des centres de vaccination répartis à travers le territoire national, et ce, en vue d’atteindre le taux fixé de la population qui varie, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre 40 et 50%».

Il convient de rappeler que la troisième vague de la Covid-19 dont le variant Delta a constitué plus de 90% des contaminations a engendré une hausse des cas et une forte demande en oxygène médical au niveau des hôpitaux. La plupart des personnes hospitalisées durant la 3eme vague n’étaient pas vaccinées contre le coronavirus, selon les précisions des spécialistes de la santé. Face au retard enregistré par la campagne nationale de vaccination, le ministère de la Santé a décidé de lancer une vaste opération impliquant de nombreux secteurs. Alors que la durée initiale était fixée pour une semaine, à savoir du 4 au 11 septembre, les autorités sanitaires ont décidé de prolonger la campagne vaccinale à grande échelle, et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours.

Samir Hamiche