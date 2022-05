<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>10 morts et 158 blessés en 24 heures</span>

Dix (10) personnes sont décédées et 158 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus à travers plusieurs wilayas du pays durant ces dernières 24 heures, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec 7 morts et trois blessés dans deux accidents survenus à Tadrouk, dans la daïra de Tamanrasset, précise la même source. Par ailleurs, l’intervention des plongeurs de la Protection civile a permis le repêchage des corps de cinq (5) personnes mortes noyées. Il s’agit d’un adolescent de 17 ans, noyé dans une plage à Tigzirt (Tizi-Ouzou), un autre jeune homme de 18 ans décédé dans une retenue collinaire à El Amra (Ain Defla), deux enfants âgés respectivement de 10 et 12 ans, noyés dans un plan d’eau à El Afroune (Blida) et un autre de 14 ans, noyé au lieu dit Bassin Kenitra (Oran). Les équipes de la Protection civile sont également intervenues pour l’extinction de deux incendies urbains dans les wilayas de Tipaza et Blida, ayant causé des brulures de deuxième degré à trois personnes.