<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>10 morts et 357 blessés en 48 heures</span>

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 357 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à travers le pays, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d’Aïn Defla, avec trois morts suite à deux accidents distincts. Par ailleurs, dans le cadre la lutte contre la pandémie de coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont mené, durant la même période, 93 opérations de sensibilisation touchant 63 communes à travers 9 wilayas, ajoute la même source, précisant que ces opérations ont été axées sur «la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation physique». Dans le même cadre, les unités de la Protection civile ont effectué également 60 opérations de désinfection générale à travers 11 wilayas (63 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles.

A cet effet, les services de la Protection civile ont mobilisé 472 agents, 71 ambulances, 49 engins et mis en place des dispositifs de surveillance dans 4 sites d’hébergement destinés au confinement à travers les wilayas d’Alger et Illizi. Dans le cadre de la lutte contre les incendies, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 43 incendies ayant détruits 123 hectares (ha) de forêts, 83 ha de maquis, 65 ha de broussailles, 19 ha de blé, 1.310 bottes de foin, et 603 arbres fruitier. D’autre part, les éléments de la Protection civile ont repêché les corps deux personnes mortes noyées en mer à Oran et Ain Témouchent et ceux de six autres mortes également noyées dans des réserves d’eau à Bouira, Aïn Defla, Tamanrasset, Tébessa et Médéa, ajoute la même source.