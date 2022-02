<span style='text-decoration: underline;'>Vendus à bord d’une charrette à traction animale</span>:<br><span style='color:red;'>100 kg de poisson impropre à la consommation saisis</span>

Encore une fois, la police d’Oran a mis en échec une opération de mise en vente illégale de viande impropre à la consommation.

En effet, dans le cadre des efforts déployés par la police d’Oran pour la préservation de l’environnement ainsi que la protection du citoyen des intoxications alimentaires et la préservation de la santé publique, une quantité de 100 kg de poisson impropre à la consommation a été saisie par les éléments de la police de la sûreté urbaine de Belgaïd , relevant de la sûreté de daïra de Bir El Djir. C’est lors d’une patrouille effectuée dans le secteur urbain, que les éléments de la police ont remarqué un marchand ambulant qui vendait du poisson à bord d’une charrette à traction animale. Le marchand ambulant âgé de 40 ans a été interpellé pour infraction et mise en danger de la santé publique.

A noter que l’expertise vétérinaire a confirmé la non conformité des 100 kg du poisson saisis.

Fériel.B