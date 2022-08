<span style='text-decoration: underline;'>Les auteurs arrêtés et placés sous mandat de dépôt</span>:<br><span style='color:red;'>100 millions de centimes volés d’un véhicule récupérés</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes , un malfaiteur âgé de 46 ans a été interpellé et placé sous mandat de dépôt par le parquet. Le mis en cause avait volé une somme d’argent estimée à 100 millions de centimes de l’intérieur d’un véhicule en stationnement. En effet, agissant à une plainte déposée par la victime faisant état de la disparition de la somme d’argent précitée, une enquête a été ouverte par les éléments de la section d’atteinte aux biens et aux personnes, relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran. A l’aide de moyens sophistiqués, les policiers enquêteurs ont réussi à identifier le mis en cause . Il a été localisé et appréhendé en flagrant délit en possession de la somme d’argent volée. L’affaire suit son cours.

Fériel.B