<span style='text-decoration: underline;'>DAIRA D’AIN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>1000 logements socio-locatifs en cours de finalisation</span>

Dans le cadre du vaste programme des opérations de distribution des quotas de logements de type socio-locatif à travers les diverses communes de la wilaya pour reloger les familles qui demeurent dans les constructions illicites et le vieux bâti classé dans la catégorie rouge, quelques 1000 unités de logements de la catégorie sus citée sont en cours de finalisation au niveau de la daïra de Ain El Türck. 500 unités sont implantées au niveau de la commune d’El Ançor et 500 autres font partie de celle de Bousfer. A cet effet ,les logements en question sont réalisés et sont à l’étape des travaux externes .

Dans le même cadre, il a été signalé que ces logements seront livrés avec toutes les commodités et dotés de tous les réseaux de viabilité nécessaires pour permettre aux familles bénéficiaires des conditions de vie confortable .

Les dossiers des familles bénéficiaires sont étudiés et traités minutieusement selon les critères exigés pour arrêter les listes et leurs permettre de pouvoir bénéficier d’un logement social .

Des sorties sur le terrain sont effectuées par les membres de la commission de relogement de la daïra pour notamment s’assurer de l’enregistrement de toutes les familles concernées par l’opération de relogement au niveau des nouvelles cités d’habitation.

