<span style='text-decoration: underline;'>POUR LUTTER CONTRE LA BIDONVILLISATION</span>:<br><span style='color:red;'>1000 nouveaux logements à Béthioua pour les habitants du «Cumo»</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de construction des nouvelles cités d’habitation pour lutter contre le fléau de la bidonvilisation, il a été signalé que concernant haï « Cumo », il lui a été consacré un quota de mille nouveaux logements construits et implantés au niveau de Béthioua, où les travaux sont finis.

Pour ce qui est de haï «Sabkha » quelque mille nouveaux logements ont été réalisés au niveau de la commune de Oued Tlelat et sont également achevés. Ces nouvelles cités vont permettre de reloger les habitants de ces hais aussitôt que toutes les procédures pour la réussite et le bon déroulement des opérations de relogement soient terminées .A cet effet ,il y’a également une autre nouvelle cité qui se situe à Ain El Beida dont les travaux sont à arrêt et qui vont être relancés dans les jours à venir vu que l’entreprise qui va prendre en charge les travaux d’une partie du projet, qui compte 156 logements, a déjà été choisie.

Bekhaouda Samira