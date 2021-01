<span style='text-decoration: underline;'>Contre la Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>1000 vaccinations par jour à l’Ehu d’Oran</span>

L’Etablissement hospitalier du 1er novembre 1954 mobilise 200 infirmiers et une cinquantaine de médecins pour l’exécution de l’opération vaccination contre le Covid-19 », a indiqué la directrice de communication de cet hopital, Hayet Missoum.

Celle-ci explique que «l’Ehu prévoit la vaccination de pas moins de 1 000 personnes chaque jour. La même source a ajouté que « l’hôpital mobilise tous les moyens nécessaires pour l’opération de vaccination contre la covid-19 ». « Il s’agit selon la même source, de 9 congélateurs à moins de 80 degrés, 16 chambres froides dont une dizaine de 100 mètre cube à moins de 30 et 40 degrés ainsi qu’un certain nombre de frigidaires.

Ils serviront pour la conservation du vaccin. Après avoir procédé récemment à l’évacuation de tous les patients Covid-19 vers l’hôpital Nedjma situé à Chetaibo, aucun patient atteint de covid-19 n’est hospitalisé au niveau de l’EHU d’Oran », a-t-elle affirmé.

«En effet toutes les admissions à l’heure actuelle se font au niveau de l’hôpital Nedjma ; à l’exclusion des consultations covid-19 et de tests PCR qui restent toujours maintenues au niveau de l’EHU d’Oran », a ajouté la même source expliquant que «cette démarche va permettre à l’EHU d’Oran d’exercer l’ensemble des autres activités de manière efficace et reprendre l’allure qu’il avait dans les années précédentes ». «Dans ce cadre, notre établissement projette d’acquérir de nouveaux matériels notamment des équipements liés à la chirurgie laparoscopie, en vue de développer cette discipline qui reste le point fard de l’établissement, qui envisage d’une manière déterminée à généraliser cette discipline dans toutes les activités de la chirurgie en particulier la gynécologie obstétrique et l’Urologie », annonce la responsable de communication, celle-ci souligne que «l’EHU d’Oran prévoit de ce fait d’acquérir des colonnes de Coeliochirurgie, et va effectuer la construction de 5 salles opératoires et renouveler les moyens d’éclairage des salles opératoires et les tables d’opération ».

Et d’ajouter que «le service de neurochirurgie de l’EHU d’Oran sera doté d’un appareil de neuronavigation pour permettre de développer la neurochirurgie et d’aller sur des opérations pointues », faisant savoir que d’autres équipements seront aussi acquis, à l’instar de nouveau gamma caméra pour la médecine nucléaire, des respirateurs, et des moyens de réanimation appropriés pour développer l’anesthésie-réanimation pédiatrique.

