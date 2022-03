<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la CAF: la JS Saoura s’incline devant Orlando Pirates </span>:<br><span style='color:red;'></span>

La JS Saoura s’est inclinée devant Orlando Pirates (Afrique du Sud), sur le score de 2 à 0, mi-temps (0-0), dimanche au stade du 5 juillet (Alger), pour le compte de la 5e journée de la phase de poules, groupe B, de la Coupe de la CAF.

Les buts de la rencontre ont été marqués par N. Nyauza (48′) et K. Dlamini (51′). A l’issue de cette défaite, le représentant du football algérien reste à la 3e position avec 7 points, alors que son adversaire du jour, prend la 1re place avec 12 points et assure sa place au prochain tour, avant la 6e et dernière journée prévue, début avril prochain. La seconde place du groupe B est occupée par l’Ittihad de Libye (10 pts), après son succès face au Royal Léopards (Eswatini) sur le score de 3 à 2. La 4e et dernière position est occupée par Royal Léopards (0 point).