<span style='text-decoration: underline;'>Autoroute Est-Ouest</span>:<br><span style='color:red;'>Le péage entrera en vigueur au 2e trimestre de l’année 2023</span>

Le Directeur général de l’Algérienne des autoroutes (ADA), Mohamed Khaldi, a indiqué hier que le système de péage entrera en vigueur au niveau de l’autoroute Est-Ouest par étapes à partir du deuxième trimestre de l’année prochaine. Il a précisé que cette opération commencera par un essai d’une durée de six mois.

S’agissant du mode paiement du péage, M. Khaldi, qui intervenait sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale, a exprimé son espoir d’atteindre l’étape qui consiste à débiter directement les comptes bancaires, comme c’est le cas dans certains pays développés.

Concernant l’achèvement de tous les travaux de l’autoroute Est-Ouest, le responsable a indiqué que le dernier tronçon d’une longueur de 32 kilomètres sera livré avant la fin de l’année 2022. Il a affirmé que les travaux sont en cours pour finaliser ce tronçon long de 32 km de l’autoroute Est-Ouest reliant El Tarf à la frontière tunisienne, précisant que la livraison du projet est prévue avant la fin de l’année en cours.

Le responsable a énuméré, ensuite, les projets de pénétrantes au niveau de plusieurs wilayas dont les travaux sont en cours. Les tronçons restants des différentes pénétrantes sont d’une longueur de 741 kilomètres. Il a précisé, ainsi, qu’au niveau de la wilaya d’El Tarf, les travaux de la première tranche du projet de la pénétrante reliant la commune de Dréan à la ville d’El Tarf ont été terminés, affirmant que 54 kilomètres seront livrés prochainement. Pour ce qui est de la deuxième tranche du projet, il a précisé que les travaux sont toujours en cours et le projet sera livré au second semestre de l’année en cours.

Dans la wilaya de Béjaïa, M. Khaldi a affirmé que 68 kilomètres de la pénétrante reliant reliant la ville d’Ahnif (Bouira) à la ville de Béjaïa ont été livrés. Il a précisé qu’il reste à livrer 22 kilomètres dont les travaux ont atteint un taux de 80%. S’agissant de la pénétrante reliant Jijel à Sétif, le DG de l’ADA a affirmé que ce projet a été retardé à cause de plusieurs entraves dont les oppositions des propriétaires terriens, entre autres. Il a souligné qu’en dépit des entraves, une longueur de 40 kilomètres a été réalisée.

Pour ce qui est du volet lié à la maintenance des autoroutes, il a affirmé que plusieurs mesures ont été prises. Il a indiqué que l’opération de maintenance a été confiée auparavant aux Directions des Travaux Publics pour une période de dix ans, mais à partir de 2017, la mission a été transférée à l’ADA où 22 centres d’entretien et d’exploitation ont été réalisés le long de l’autoroute Est-Ouest dont 8 à l’Est et 7 au Centre et à l’Ouest du pays. Il a affirmé aussi que des agents spécialisés dans les travaux d’entretien routier ont été mobilisés à partir de l’année 2015.

M. Khaldi a fait savoir que l’ADA, en vue de renforcer son parc en équipements, prévoit d’acquérir certains équipements auprès de la Société nationale des véhicules industriels Sonacom et de Mercedes pour effectuer divers travaux d’entretien sur l’autoroute, tels que des chasse-neige et des robots aspirateurs avancés, avec le but de préserver la vie du personnel de maintenance contre le danger de mort. À une question sur le coût des opérations d’entretien, le DG de l’ADA a souligné que le coût de l’entretien varie entre 1 et 10 % du coût de réalisation de la route, en plus de sa différence d’une région à l’autre selon le terrain et le niveau de dégradation de l’état de la route causée par le non-respect de la charge qui atteint parfois le double.

Samir Hamiche