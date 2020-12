<span style='text-decoration: underline;'>Enseignement supérieur</span>:<br><span style='color:red;'>1037 maîtres de conférences promus au grade de professeur</span>

Les rangs des enseignants universitaires ont été renforcés par des nouvelles promotions de maîtres de conférences.

Ainsi, 1037 maîtres de conférences sur 1.331 postulants ont été promus au grade de professeurs de l’enseignement supérieur. C’est ce qu’a annoncé, hier, au terme de la 44e session de la Commission nationale universitaire pour la promotion des maîtres de conférences, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane. «Les délibérations, tenues en présence des représentants des sept (7) sous-commissions de ladite Commission nationale universitaire, avaient donné lieu à la promotion, au grade de professeur de l’enseignement supérieur, de 1.037 maîtres de conférences sur 1.331 postulants, soit un taux de 78%», a indiqué le ministre dans une allocution à l’occasion de l’annonce des résultats.

M. Benziane a avancé, à la même occasion, une série de nouveautés introduites dans son secteur dont notamment la numérisation du processus de la promotion des enseignants, un choix encouragé par les répercussions de la pandémie du coronavirus.

À signaler que le département de Benziane vise à généraliser la numérisation à plusieurs paliers de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

«Nous avons eu recours, pour la première fois, à une plate-forme numérique pour le dépôt et l’examen des dossiers de promotion, a expliqué le ministre, soulignant que cela avait permis d’éviter les tracas bureaucratiques auxquels se heurtaient les candidats par le passé et de mieux gérer les dossiers, surtout dans ce contexte difficile en raison de la crise sanitaire», a-t-il indiqué.

En plus du processus de la promotion des enseignants, la numérisation a servi aussi à la formation des experts de la Commission nationale universitaire à l’utilisation des plates-formes numériques, de s’assurer en temps réel de la véracité des publications scientifiques, et d’examiner les dossiers déposés, sans déplacement, ce qui a épargné des ressources financières considérables, a précisé M. Benziane.

S’agissant de la généralisation de la numérisation, celle-ci, affirme le ministre, doit concerner différentes activités du secteur dans les domaines de la formation, de la recherche et de la gouvernance.

Il a affirmé dans ce cadre que le chantier de la généralisation de la numérisation constitue l’un des défis relevés par le ministère au titre de sa nouvelle vision prévue par son programme d’action à moyen et long termes.

Concernant les détails chiffrés de la récente promotion de maîtres de conférences, cette session à laquelle 78 % du total des candidats ont réussi, a débouché sur la promotion de 127 enseignants dans la filière Lettres et Langues, 270 dans les Sciences sociales et humaines, 164 dans la spécialité Sciences économiques, commerciales et de gestion, 127 en Sciences exactes, 91 en Sciences juridiques et administratives, 103 en Sciences de la nature et de la vie, ainsi que 155 enseignants dans la spécialité Technologie.

Samir Hamiche