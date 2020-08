<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>104 incendies enregistrés en dix jours</span>

La direction de la protection civile de Sidi bel Abbés a enregistré durant ces dix derniers jours, soit du 19 juillet au 1er août, 104 incendies ; 49 entre les 19 et 25 juillet et 55 autres du 26 juillet au premier jour du mois en cours dont des feux des forêts de Bouitas (Ténira), Tessala et Belarbi.

Toujours dans le bilan des activités effectuées, la protection civile a réalisé 1059 interventions toujours entre le 19 juillet et 1er août qui ont permis les secours et évacuations de 662 malades sur les 778 interventions.

Quant aux accidents de la circulation, on compte une trentaine d’accidents qui ont engendré un décès et 398 blessés. Le bilan fait aussi état de 105 diverses interventions réalisées surtout en matière de sensibilisation et désinfection des rues.

M. Bekkar