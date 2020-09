<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>105 mosquées rouvertes aux fidèles</span>

Cent cinq mosquées réparties sur l’ensemble des localités de la wilaya de Ghardaïa ont été rouvertes à ce jour après une fermeture à titre préventif imposée par la propagation de la pandémie du Covid-19, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction locale des Affaires religieuses et des Wakfs.

Cette réouverture graduelle des lieux de culte a été précédée au préalable pas des études minutieuses et des opérations de rénovation et de désinfection, en application des directives des pouvoirs publics visant à endiguer et freiner la propagation de la pandémie du coronavirus dans le pays, a indiqué le directeur du secteur, Hadj Mohamed Emir Abdelkader.

La fermeture des mosquées, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, a été une aubaine pour le lancement d’une opération de rénovation «tout azimut» et de désinfection de l’ensemble des édifices religieux à travers la wilaya, a-t-il ajouté. Les fidèles ont été également invités à se plier à un protocole stricte pour accéder à ces mosquées, notamment l’accomplissement des ablutions chez soi, l’utilisation du tapis personnel de prière, le port obligatoire de bavette, l’application des règles de distanciation ainsi que l’évitement des attroupements devant les mosquées, a souligné le même responsable en ajoutant que ces mosquées ne devront pas utiliser les systèmes de climatisation et de ventilation et mettre à la disposition des fidèles des produits de désinfection. La désinfection des 144 mosquées, 356 salles de prières, 37 zaouïas et 600 classes coraniques ainsi que les deux instituts islamiques relevant du secteur de l’éducation du rite ibadite situés à Guerrara et à Ghardaïa, s’effectue régulièrement, a conclu le directeur des affaires religieuses.