<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>1078 personnes, dont 51 femmes impliquées, dans 1002 affaires délictuelles en un mois</span>

Durant le mois écoulé, les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont enregistré 1002 affaires délictuelles et criminelles.

Ils ont solutionné 862 affaires, soit un taux de réussite de 82%. 1078 personnes dont 44 mineurs, 51 femmes et 21 étrangers y étaient impliquées.

Compte tenu de ces chiffres, nous constatons l’apparition d’une nette recrudescence de la délinquance par rapport aux autres périodes passées dans les zones urbaines sous la coupe de la police dans la wilaya de Mostaganem. Une étude sociale doit être menée pour déceler les facteurs favorisant la dite recrudescence qui affecte les citoyens et l’ordre public d’une manière générale. Présentés au parquet, 125 parmi les mis en cause ont été écroués au centre de rééducation.

Certains d’entre eux ont été condamnés à des peines de prison. 94 ont bénéficié de citation directe. La lutte menée par les policiers contre le trafic des stupéfiants s’est soldée durant le même mois par la saisie de 141 grammes de kif, 1453 comprimés psychotropes, 29 grammes de cocaïne, 0.30 gramme d’héroïne, et 7365 bouteilles de boissons alcoolisées.

