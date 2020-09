<span style='text-decoration: underline;'>ACCIDENTS DE LA ROUTE ET NOYADES</span>:<br><span style='color:red;'>11 morts et 508 blessés en 48 heures</span>

Neuf personnes ont trouvé la mort et 508 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation, survenus à travers le territoire national durant les dernières 48 heures, enregistrant ainsi une baisse par rapport à la semaine passée.

Par ailleurs, 2 personnes sont mortes par noyade, durant la même période, à M’sila et Adrar, précise un bilan de la Protection civile. Il s’agit d’un enfant âgé de 13 ans dont le corps a été repêché d’une mare d’eau au lieudit Oued Belessaa dans la commune d’Ain el-Melh (M’sila) et d’un homme (39 ans) dont le corps a été repêché d’une retenue collinaire à Ksser Deldoul dans la commune d’Aougrout (Adrar), précise la même source.

A rappeler que durant le week-end dernier, les éléments de la Protection civile (DGPC), avaient enregistré 13 décès par noyade, dont 8 survenus en mer dans la wilaya de Mostaganem, 5 dans des plages interdites à la baignade et concernent des personnes âgées entre 05 et 28 ans, alors que 3 autres décès sont survenus à Alger, Chlef et Annaba. Le même bilan souligne que 5 autres personnes sont décédées noyées dans des surfaces et réserves d’eau à travers les wilayas d’Ain Defla 1, Guelma 2, Relizane 1 et Batna 1. A Annaba, les éléments de la Protection civile ont repêché les corps de deux personnes, âgées respectivement de 46 ans et 23 ans, décédées à l’intérieur d’un puits, et réussi à sauver deux autres dans la zone industrielle Djesser El- Bouchi dans la commune d’El-Hadjar.

A Mostaganem, trois ouvriers de nationalité chinoise ont trouvé la mort suite à la chute d’une grue du 12e étage dans un chantier de construction dans la résidence El-Amir.

Concernant les activités de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 72 opérations de sensibilisation à travers 17 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, ainsi que 98 opérations de désinfection à travers 25 wilayas, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Par ailleurs et dans le cadre du dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré 42 incendies ayant causé des pertes estimées à 32 ha de forêt, 31 ha de maquis, 44 ha d’herbes, 9.910 bottes de foins, 235 arbres fruitiers et 1.013 palmiers.

Noreddine Oumessaoud