<span style='text-decoration: underline;'>VOL DE VÉHICULES</span>:<br><span style='color:red;'>11 personnes interpellées, deux voitures récupérés à El Kerma</span>

Onze personnes âgées entre 21 et 58 ans , présumées impliqueés dans un réseau de vol de véhicules ont été arrêtées par les éléments de la police de la sûreté urbaine extérieure d’El-Kerma , relevant de la sûreté de daïra d’Es- Senia, a-t-on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran.

Deux véhicules volés ont été récupérés par les éléments de cette sûreté , lors de cette opération menée avec brio. En effet, suite à des plaintes déposées par les victimes auprès de la police judiciaire de la S.U d’El-Kerma faisant savoir que leurs véhicules ont été l’objet de vol du parking des fourrières automobiles de la commune d’El-Kerma. Une vaste enquête a été ouverte et a conduit à l’identification des mis en cause. Ils ont été arrêtés l’un après l’autre au cours de l’enquête, qui s’est soldée par la récupération de deux voitures volées.

Une de marque «Renault Kangoo» et la deuxième de type «Wolksvagen Golf 7».

Pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs activant dans le vol de véhicules durant la nuit , les onze individus devront être présentés devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Es-Senia. Affaire suis son cours. Signalons que cette affaire s’enregistre dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes , surtout celle liée à l’atteinte aux biens et aux personnes.

Fériel.B