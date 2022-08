<span style='text-decoration: underline;'>Noyades</span>:<br><span style='color:red;'>116 décès en deux mois à travers le territoire national</span>

Les éléments de la protection civile ont enregistré durant les deux derniers mois, 116 cas de noyade, dont 63 au niveau des plages interdites, et 53 au niveau des plages surveillées.

En effet, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages et des baignades, les secours de la protection civile ont enregistré depuis le début de la saison estivale à savoir du 16 juin au 16 août 2022 (2 mois) au niveau des 427 plages autorisées à la baignade 60 340 interventions qui ont permis de sauver d’une noyade certaine 42 366 personnes, 15 514 ont été traitées sur place pour différents types de blessures au niveau des postes de secours des plages par les secouristes et 3 217 blessés ont été évacués vers les structures sanitaires après avoir reçu les premiers soins, a indiqué hier la protection civile dans un communiqué.

En ce qui concerne les victimes en difficultés à bord de leurs embarcations, les secours de la PC ont enregistré le sauvetage de 258 victimes.

Par ailleurs, indique-t-on, et durant la même période 116 cas de noyade ont été enregistrés dont 63 au niveau des plages interdites, contre 53 décès au niveau des plages surveillées dont 18 en dehors des horaires de surveillance.

Au sujet de la fréquentation des plages, les services de la PC ont recensé une influence-record en matière d’estivants, les wilayas qui ont enregistré la plus grande fréquentation sont la wilaya d’Oran avec 13 millions d’estivants, Boumerdes avec 12,5 millions d’estivants et Jijel avec 12 millions.

A rappeler que la DGPC a déployé au niveau des plages autorisées à la baignade, un dispositif important pour assurer la sécurité des estivants, composé de 11 000 éléments spécialisés dotés de tous les moyens de sauvetage nécessaires.

Le bilan de PC explique que l’analyse des données concernant les cas de noyade au niveau des plages révèle que la majorité des décès sont enregistrés au niveau des plages interdites ou hors les horaires de surveillance du dispositif de la protection civile pour les plages surveillées, à noter que la tranche d’âge des victimes en mer varie entre 10 et 23 ans.

Pour les noyades au niveau des différents plans d’eau, les secours ont malheureusement enregistré 67 noyés en majorité des adolescents. À ce titre les services de la DGPC mènent une campagne de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale notamment les dangers de la mer et la baignade dans les plans d’eau depuis le 16 mai 2022 à travers tout le territoire national, afin, d’inculquer aux citoyens la culture de la prévention du risque de noyade et d’accidents et chute, en particulier au niveau des plages interdites et plans d’eau.

Noreddine Oumessaoud