<span style='text-decoration: underline;'>Cité Perret</span>:<br><span style='color:red;'>1192 unités de boissons alcoolisées saisies</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celle liée à la commercialisation des boissons alcoolisées, les éléments de la 17ème sûreté urbaine ont réussi à mettre la main sur une quantité de 1192 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et volumes.

Une personne âgée de 31 ans a été interpellée lors de cette opération. En effet, agissant sur des informations parvenues aux éléments de la police de la 17ème sûreté urbaine faisant état de l’existence d’un individu qui commercialisait clandestinement des boissons alcoolisées ,une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification du suspect qui faisait de son domicile un lieu de vente.

Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république, les policiers enquêteurs se sont rendus au domicile de l’accusé à la «Cité Perret» où ils ont mis la main sur la quantité de 1192 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et volumes, la perquisition a été soldée ainsi par la saisie de 4,5 millions de centimes représentant les revenus de la vente de ces boissons.

Le commerçant de ces boissons a été interpellé et présenté devant le parquet pour détention et commercialisation illégale de boissons alcoolisées. Il a été placé sous mandat de dépôt.

Fériel.B