<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>12 ans après, le MC Oran réussit la passe de quatre</span>

Le MC Oran, complètement métamorphosé depuis quelques semaines, a enchaîné samedi sa quatrième victoire de rang en championnat de Ligue 1 de football, une prouesse que cette équipe n’a plus réussie depuis 2009.

Mieux, grâce à sa victoire sur le terrain de la JSM Skikda (1-0), la deuxième de suite à l’extérieur contre cinq nul et deux défaites, le Mouloudia se hisse pour la première fois cette saison en tête du classement en compagnie de l’ESS (30 pts chacun), mais en comptant deux matchs de plus que les Sétifiens. Ce parcours réalisé après 16 journées de compétition a mis de l’eau à la bouche des fans oranais qui se remettent désormais à rêver d’un titre de champion qui échappe au club depuis 1993. La fièvre du sacre commence d’ailleurs à monter crescendo dans les fiefs des «Hamraoua», qui y croient fermement après de longues années de scepticisme nourries par d’interminables querelles intestines entre les dirigeants qui se sont succédés aux commandes de cette formation phare de la capitale de l’Ouest du pays. Pour le déplacement de Skikda, c’est tout Oran qui a braqué les yeux vers la ville pétrochimique de l’Est du pays, priant pour que les protégés de l’entraîneur Kheïreddine Madoui, dont il s’agissait de la troisième sortie sur le banc du MCO, confirment leur bonne santé du moment. Profitant de la retransmission télévisée de la rencontre, les supporters mouloudéens se sont regroupés dans les cafés pour suivre ensemble la partie. Une ambiance particulière y a régné, comme le montrent les différentes vidéos postées sur les réseaux sociaux par les supporters, qui ont trouvé ainsi le moyen de se consoler après avoir été privés de fêter dans les stades les victoires des leurs, Covid-19 oblige.

«Culture de la gagne»

Ce n’est pas tout, puisque ces fans se sont donné le mot pour aller accueillir comme des héros le capitaine Oussama Litim et ses coéquipiers à l’entrée d’Oran, que les Mouloudéens ont ralliée par route. Une manière de fêter aussi la communion retrouvée entre la galerie oranaise et son équipe. Et comme au MCO l’on piaffe d’impatience pour se retremper dans l’ambiance spéciale que seules les rencontres de football peuvent procurer, des démarches sont déjà entreprises pour permettre à un grand nombre de supporters de suivre ensemble les prochaines rencontres de l’équipe sur un écran géant et leur éviter ainsi de se regrouper dans les cafés, avec tous les risquent encourus en ces temps de pandémie. A cet effet, l’esplanade du jardin public Sidi-M’hamed pourrait accueillir les férus du MCO dès le prochain match de leur équipe face au CA Bordj Bou Arréridj. Mais du côté du staff technique oranais, l’on met en garde contre tout excès de confiance, du moment que le championnat est encore long. Cela n’empêche toutefois pas Kheïreddine Madoui de valoriser la «culture de la gagne» de ses joueurs, selon ses dires. Le coach, qui a remporté la Ligue des champions africaine avec l’ES Sétif en 2014, s’est réjoui, en outre, de posséder «un effectif compact dans tous les compartiments et qui est capable de damer le pion aux meilleures équipes du championnat». Cela se passe au moment où le spectre des sanctions sportives qui pesait sur l’équipe a disparu après que la Direction de contrôle de gestion et des finances a validé samedi le dossier d’octroi de la licence professionnelle au club. Une décision qui ne fait que prolonger le rêve des «Hamraoua».