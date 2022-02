<span style='text-decoration: underline;'>Démantèlement d’un réseau criminel à Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>12 individus arrêtés et 400 milliards de centimes récupérés</span>

La brigade économique et financière de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Boumerdes a démantelé un réseau criminel composé de 12 individus, et récupéré des marchandises et des saisies estimées à 400 milliards de centimes, a indiqué, mardi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ce réseau criminel, impliqué dans une affaire de constitution d’une association de malfaiteurs, est poursuivi pour spéculation illicite, contrefaçon et imitation d’une marque commerciale et d’un produit destiné à la consommation humaine, délit d’évasion fiscale, pratiques commerciales malhonnêtes, faux et usage de faux dans des écritures commerciales.

Les saisies récupérées d’une valeur globale de 400 milliards de centimes sont constituées de 7.608.717 boites de cigarettes de différentes marques, de 946.176 unités de tabac à chiquer, de 125.075 unités de charbon à narguilé et d’un montant d’argent estimé à 2.438.000.000 de centimes issu des recettes de la contrebande. Sept (7) compteuses de billets, des sceaux commerciaux utilisés dans la falsification des factures, des factures non conformes, des registres de commerce et des copies des registres, ont été également récupérés. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent qui a ordonné leur mise en détention provisoire.