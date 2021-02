<span style='text-decoration: underline;'>ACCIDENTS DE LA CIRCULATION </span>:<br><span style='color:red;'>12 morts et 420 blessés en 48 heures</span>

12 morts et 420 blessés en 48 heures

Douze personnes ont trouvé la mort et 420 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus durant la période du 18 au 20 février en cours à travers plusieurs wilayas du pays.

Les éléments de la Protection civile ont «effectué 374 interventions durant cette période, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, causant 12 personnes décédées et 420 autres blessées», a indiqué hier un communiqué de la protection civile, affirmant que les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires.

En outre, la protection civile a déploré le décès d’un nourrisson âgé de 9 mois et 7 autres personnes blessées dans une explosion de gaz de ville survenue durant la même période dans une habitation à Batna, poursuit la même source ajoutant que 6 incendies urbains et divers ont été circonscris, stoppant leur propagation à travers les wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Tamanrasset, Tizi Ouzou et M’Sila.

Ainsi, l’intervention de la Protection civile durant ces dernières 48 heures a permis de «prodiguer des soins de premières urgences à 27 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs domiciles à travers les wilayas d’Alger, Médéa, Sidi Bel Abbes, Djelfa, Oum El Bouaghi, El Bayadh et Tlemcen», souligne le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures, 97 opérations de sensibilisation à travers 16 wilayas (62 communes) et 85 opérations de désinfection générale à travers 14 wilayas (49 communes), ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés.

Noreddine O