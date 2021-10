<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>12 personnes arrêtées pour intimidation des citoyens par la violence</span>

Douze (12) personnes ont été ar rêtées, par les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tipasa, pour leur implication dans des actes d’intimidation des citoyens par la violence au sein des quartiers d’habitations, et l’écoulement de drogues et de psychotropes dans les milieux des jeunes, a indiqué, jeudi, un communiqué de ce corps sécuritaire.

Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, il s’agit de la neutralisation d’un groupe criminel, qui «intimidait les citoyens en usant de menaces et de violence à l’aide d’armes blanches, afin qu’ils puissent exercer librement leurs activités criminelles représentées par la vente des drogues et psychotropes dans les milieux des jeunes et des mineurs », est-il signalé de même source. Cette opération a abouti à l’arrestation de 12 personnes, âgées de 25 à 40 ans, et originaires de Tipasa et d’Alger, dont une majorité sont des récidivistes et des repris de justice, avec la saisie en leur possession de 1000 comprimés psychotropes et d’une quantité de drogues. Trois véhicules et deux motocycles, utilisés dans le transport de ces drogues ont été, également, saisis à l’issue de cette opération, en plus d’armes blanches de catégorie six, utilisées dans l’agression des citoyens, une somme d’argent et des téléphones portables. Les suspects arrêtés seront présentés, aujourd’hui jeudi, devant le parquet prés le tribunal de Tipasa, est-il ajouté de même source.