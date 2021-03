<span style='text-decoration: underline;'>Cité Fellaoucen «ex- El Barki»</span>:<br><span style='color:red;'>12 quintaux de câbles de cuivre saisis</span>

Les éléments de la 20eme sûreté urbaine ont réussi un joli coup où ils ont mis la main sur une quantité de cuivre volé estimée à 12 quintaux de câbles au niveau du quartier Fellaoucen «ex- El Barki», avons-nous appris hier de la cellule de communication lors d’un point de presse organisé au siège de la 20eme S.U.

En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes surtout celle liée à l’atteinte à l’économie nationale, un repris de justice, âgé de 38 ans, a été interpellé en flagrant délit. L’opération a eu lieu suite à des informations parvenues aux éléments de la police faisant état de l’existence d’un individu activant dans le vol des câbles de cuivre. Une enquête a été diligentée par la police et a conduit à l’identification et la localisation du mis en cause. Munis d’un mandat de perquisition délivré par monsieur le procureur de la république, les enquêteurs se sont rendus au domicile du mis en cause où ils ont découvert la quantité du cuivre volé dissimulée dans le garage. L’opération s’est soldée par la saisie d’une somme d’argent estimée à 51 millions de centimes, représentant les revenus de la vente des câbles volés. Le mis en cause a été présenté hier devant le parquet pour répondre aux chefs d’accusation de vol qualifié, recel et destruction volontaire des biens de l’État. Il a été placé sous mandat de dépôt.

Fériel.B