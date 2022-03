<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2022 (Match barrage)</span>:<br><span style='color:red;'>12 vols pour le transport des supporters des «Verts» vers Douala</span>

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé samedi soir l’organisation de 12 vols pour le transport des supporters de la sélection nationale de football vers Douala pour supporter les «verts» lors de la rencontre avec le Cameroun au stade de Japoma, et ce, suite à la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de prendre en charge les supporters de l’équipe nationale.

Dix vols à bords d’avions d’Air Algérie et deux à bord des avions de Tassili Airlines seront organisés», selon le communiqué du ministère. Détaillant le programme des vols, le ministère de la Jeunesse et des Sports a fait état de 4 vols qui décolleront d’Alger, et deux vols de chacune des wilayas d’Oran, Constantine, Ouargla et Béchar, l’Agence Touring Voyages Algérie devant se charger de la commercialisation de l’offre. Le tarif définitif de l’offre (toute charge comprise) : prix du billet+ prix du visa+ assurance voyage, test PCR moins de 72 heures, le repas et le transfert de et vers l’aéroport de Douala, a été fixé à 85.000 Da, après soutien des compagnies publiques : Sonatrach, Sonelgaz, Mobilis, Serport et Madar, l’offre initiale, sans marge bénéficiaire, était de l’ordre de 140.000 Da, précise la même source. S’agissant des conditions de voyage, le ministère souligne que le supporter désirant se déplacer à Douala doit être âgé de 18 ans et plus, muni d’un passeport dont la validité dépasse six mois, un pass sanitaire de vaccination contre la Covid-19, une vaccination contre la fièvre jaune et la prise des médicaments anti-paludisme, relevant que les services du ministère de la Santé «prendront en charge l’aspect sanitaire». «Le dernier délai de l’opération de vente a été fixé au 15 mars», a fait savoir le ministère de la Jeunesse et des Sports. L’opération de vente des billets d’avion aux supporters de la sélection nationale de football à destination de Douala au Cameroun, pour assister à la première manche du match barrage, prévu le 25 mars en cours au stade Japoma, débutera dimanche, suite à l’instruction donnée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l’adresse du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, pour le lancement de cette opération. Le Président Tebboune a enjoint au Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane de lancer, à compter de dimanche 13 mars 2022, l’opération de vente des billets d’avion à destination du Cameroun à des «prix subventionnés», et «d’assurer tous les moyens pour la réussite de cette opération», a indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République. Pour rappel, l’équipe nationale de football affrontera son homologue camerounaise, le vendredi 25 mars à 18h00 (heure algérienne) à Douala, tandis que le match retour se jouera quatre jours plus tard, à savoir mardi 29 mars au stade Chahid Mustapha-Tchaker de Blida à 20h30. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera au Mondial 2022 au Qatar.