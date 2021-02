<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté de wilaya d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>1250 caméras de surveillance opérationnelles</span>

Pas moins de 1250 caméras de surveillance sont opérationnelles à Oran, dans le cadre du réseau de surveillance de la sûreté de la wilaya d’Oran.

Ces caméras ont réussi à aider les services de police de la capitale de l’Ouest à résoudre des affaires liées à des crimes contre des personnes, des biens ainsi que des affaires de consommation de drogue.

Notons qu’en 2018, le coup d’envoi de l’exploitation partielle du réseau de surveillance par caméras a été donné à Oran dans le cadre de l’opération de modernisation de ce corps. L’opération vise à l’installation de caméras stables et mobiles au niveau de différentes artères, espaces, places et édifices publics. Un nombre de 1682 caméras est programmé pour l’installation. Ce plan sera bientôt achevé comme plus de 99% de ces caméras ont été installées, soit 1669. Notons que Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé récemment à intensifier l’utilisation des caméras de surveillance et de protection devenues d’un «grand apport dans la lutte contre la criminalité».

Le DGSN a mis l’accent sur l’intensification de l’utilisation des caméras de surveillance et de contrôle, «devenues d’un grand apport dans la lutte contre la criminalité» et à «poursuivre les efforts de lutte contre toutes les formes de criminalité, à leur tête le trafic de drogue». Par ailleurs, et concernant les structures de police, 6 structures ont été inaugurées en 2020.

Il s’agit de deux brigades mobiles de police judiciaire à El Hassi et Sidi El Bachir, deux sûretés urbaines à la cité Akid Lotfi et Saint-pierre et les sûretés de daïras d’Arzew et d’Ain El Türck. D’autres projets sont en cours, il s’agit notamment de la sûreté urbaine de la cité 4100 logements LPP (Hayat Regençy). Ce projet est à 95% de taux d’avancement, il reste le raccordement en réseau de téléphonie et informatique.

Pour la sûreté urbaine de la cité 2500 AADL à Ain El Beida, le projet est à 90% de taux d’avancement, il est en attente d’équipements. Deux autres sûretés urbaines sont en cours de réalisation à Canastel dans la cité 1430 logements (95%) et Mers El Hadjadj (75%).